مشروع «كتاب القرية» يصل محطة أبورديس: معرض ومحاضرة وورشة مواهب

تحقيقاً للعدالة الثقافية والتنمية التي تتبناها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات والمشروعات الثقافية لتحقيق العدالة الإجتماعية، حيث واصل إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، فعاليات مشروع «كتاب القرية» بمحافظة جنوب سيناء.

بدأت الفعاليات من التجمع البدوي بحي السلام بمدينة أبورديس، بمعرض للكتب لعدد 200 كتاب من إصدارات الهيئة، يضم مختلف مناحى العلوم والمعارف، تلاها عقد محاضرة ثقافية بعنوان «أهمية القراءة والتعلم» ألقاها مدير بيت ثقافة أبورديس، تحدث خلالها عن أهمية القراءة والثقافة العامة والمتخصصة فى تعديل سلوك الفرد، مما له بالغ الأثر على تقدم الشعوب ورقيها، إلى جانب عقد ورشة مواهب للأطفال لتعليم الأطفال مبادئ الرسم، واختتمت الفعاليات بورشة حكي وسرد قصصي للأطفال بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.

وتستمر فعاليات مشروع كتاب القرية يستمر بالتجمع البدوى بحى السلام بمدينة أبورديس لمدة 3 أيام حتى الخميس المقبل بهدف تحقيق العدالة الثقافية والتنمية وخاصة بالمناطق النائية.

معرض كتاب القرية

ويهدف مشروع كتاب القرية الاهتمام بالقرى المحرومة ثقافيا، ونشر الوعي الثقافي فيها، وتحقيق العدالة الثقافية، وأقيمت المبادرة في عدد من المواقع الثقافية منها الاسماعيلية والوادي الجديد.

وفي سياق منفصل، استمرت فاعليات «صيف مطروح» والتي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وذلك على مسرح النادي الاجتماعي بالمحافظة، حيث تضمنت فاعليات اليوم الرابع عشر العرض الثاني لفرقة مطروح للفنون الشعبية، وقدمت مجموعة متنوعة من التابلوهات الإستعراضية منها «الجية، ليلة الحنة، السامر، الترحيب، الكشك، الفرح السيوي، عرض التنورة»، بمصاحبة أغاني الفنان يحيي عبدالله وعازف المجرونة الفنان موسي مطرف، ومدير الفرقة الفنان محمد فرغلي، ومدرب الفرقة الفنان عوام مصطفى.