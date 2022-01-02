«التنمية المحلية»: مرافق جنوب سيناء تعمل بكفاءة.. والسلع متوفرة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأمطار توقفت في جنوب سيناء، ولكنها غزيرة على البحر الأحمر ومطروح، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لحظة بلحظة، وفي هذا الإطار وجه اللواء محمود شعراوي باتخاذ الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الوضع.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج مساء DMC على قناة DMC: «في جنوب سيناء جرى تعطيل الدراسة بداية من يوم الأحد وتوقفت الأمطار وجاري رفع تراكمات المياه، وتم فتح الطرق بعد أن كانت مغلقة».

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن كل المرافق في المحافظة تعمل بكفاءة دون أي تأثير على الملاحة الجوية، كما جرى توفير كل السلع الغذائية للأهالي دون أي مشكلة.

استقرار كبير في محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة

من جهته، قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية ستتمتع باستقرار في الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، من حيث سقوط الأمطار، التي ستتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق في فتراق متقطعة بالسواحل الشمالية والبحيرة وكفر الشيخ.

تحذير للسائقين من الشبورة

كانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت السائقين من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر غدًا، متوقعة أن تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتةً إلى أن الرؤية الأفقية ستنخفض بشكل كبير على بعض الطرق، وذلك خلال تصريحات عبر قناة «اكسترا نيوز».