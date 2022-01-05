تشييع جثمان صياد كفر الشيخ الغارق في تصادم مركبين بدمياط

شيع أهالي مدينة البرلس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فجر اليوم، جثمان الصياد أحمد محمد الحمراوي من برج البرلس، والذي لقي مصرعه غرقا إثر تصادم مركبي صيد بمنطقة جمصة في محافظة الدقهلية، حيث نجا 6 صيادين وغرق صياد وجرى انتشال جثمانه صباح أمس وتشييعه إلى مثواه الأخير.

وكان جثمان الصياد وصل مسقط رأسه بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، حيث أخطرت الأولى مديرية أمن كفر الشيخ بوصول جثمان الصياد وجرى اتخاذ كل الإجراءات وتسليمه لذويه.

أعلن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصي الخير»، والمتطوع للبحث عن جثامين غرقى مركب صيادي برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، أمس، عن انتشال جثمان الصياد المفقود أحمد محمد الحمراوي من برج البرلس، والذي فُقد أول أمس إثر اصطدام مركبي صيد بدمياط وغرق إحداهما.

استئناف البحث عن جثامين الصيادين المفقودين

وفي سياق متصل، يستمر البحث عن جثامين الصيادين الستة المفقودين منذ الأسبوع الماضي إثر غرق مركب «سيدنا الحسين» بين محافظتي دمياط وبورسعيد، ومن المقرر أن تُستأنف عمليات البحث عن الصيادين اليوم الأربعاء بواسطة غواصي الخير.

ويعيش أهالي البرلس حالة من الحزن على فقدان الصيادين الستة، بينهم 4 أشقاء، وذلك لعدم استخراج الجثامين حتى الآن، على الرغم من مرور نحو 8 أيام على حادث مركب البرلس، الذي شهد انفجار انبوبة البوتاجاز ما أدى لغرق المركب وفقدان ستة صيادين وإنقاذ 3 آخرين.