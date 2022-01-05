شروط مشاركة مركبات موديل 2002 في مبادرة إحلال السيارات القديمة

كشفت الصفحة الرسمية لـ مبادرة إحلال السيارات القديمة عبر فيسبوك، أنّه بدءًا من العام الجديد، تم السماح لأصحاب السيارات موديل 2002 المشاركة في المبادرة واستبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة وذلك في نطاق محافظات المرحلة الأولى.

مبادرة إحلال السيارات القديمة

ويستطيع أصحاب السيارات موديل 2002 الاشتراك من خلال موقع مبادرة إحلال السيارات القديمة، وإدخال البيانات المطلوبة التي تخص المستفيد وسيارته، مثل رقم السيارة والموتور والرخصة، وتاريخ إنتاج السيارة والموديل الخاص بها، وصورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.

بعد ذلك يتم اختيار المركبة الجديدة واختيار طريقة السداد وتحميل المستندات المطلوبة من قِبل موقع المبادرة الرسمي ثم تأكيد الطلب.

وأشارت صفحة مبادرة إحلال السيارات، إلى أنّه عند توجّهك إلى ساحة التخريد، يجب أن تصطحب معك استعلام أمني عن رقمك القومي بالإضافة إلى أصل نموذج 105 + صورة الرخصة + صورة البطاقة + صورة جواب التخصيص + صورة موافقة البنك (في حال التسجيل بالقسط).

ويتم استخراج الاستعلام الأمني من مباحث المرور، وهو عبارة عن الكشف أمنيًا عن صورة بطاقتك ويختم عليها ختمًا يُفيد أنك غير مطلوب على ذمة قضايا، ويعد ذلك إجراءًا احترازيًا تحسبًا لأن تكون مطلوبًا في أي قضايا «وأنت على غير علم بها» من شأنها أن تعوقك عن الترخيص بعد تخريد سيارتك القديمة.

حالات رفض طلبك في مبادرة إحلال السيارات القديمة

- تجاوز سن المتقدم للتقسيط 65 عامًا.

- عدم وجود مصدر دخل للمتقدم مثل ربة المنزل.

- قيمة قسط السيارة أعلى من نصف دخل المتقدم.

ويتم الرد على جميع الطلبات المرفوضة؛ لإعلام المتقدمين بأسباب الرفض، ويُمكن لكل منهم التظلم بتقديم شكوى عبر الخط الساخن «15707»، حيث يتم الرد عليها خلال 3 أيام عمل.