«المالية» تكشف مميزات «إحلال السيارات» ومصير القديمة: هنخفي معالمها

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات» بوزارة المالية، مصير السيارات القديمة المشاركة في المبادرة، إذ إن المبادرة تضع إجراءات مشددة، لضمان عدم عودة السيارات القديمة للشارع مرة أخرى، لذلك يجري عمل تجميع لها في ساحات التكهين، سواء في محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية وكذلك البحيرة والبحر الأحمر، ثم طمس هويتها بالكامل، وذلك خلال حواره مع الإعلامي علي الدهراوي وأسامة أمين، في برنامج «صناعة مصرية».

تخفض شراء السيارة بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ15% عن سعر السوق

واستعرض «عوض» إيجابيات المبادرة ومميزاتها، إذ إن المبادرة تخفض شراء السيارة بنسبة تتراوح ما بين 10 لـ15% عن سعر السوق، فضلًا عن أن الجهاز المصرفي يشارك في المبادرة من خلال إتاحة قرض سداد كامل للسيارة نيابة عن المواطن، وبالتالي لا يتحمل المواطن أعباء سداد أي مقدمات، كما أن عائد سداد القرض مخفض للغاية ولا يزيد عن 3%، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المبادرة تتيح للمواطن وثيقتي تأمين، الأولى على السيارة، وأخرى للمواطن في حال العجز أو الوفاة.

حافز أخضر يسدد كمقدم للسيارة الجديدة لشركة السيارات نيابة عن المواطن

وأوضح المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات» بوزارة المالية، أن الوزارة تتيح حافزا أخضر يسدد كمقدم للسيارة الجديدة لشركة السيارات نيابة عن المواطن، وهذا الحافز يقدر بـ10% بحد أقصى 22 ألف جنيه في حالة السيارة الملاكي، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه ، وفي الميكروباص 25% بحد أقصى 25 ألف جنيه، و مبادرة إحلال السيارات اختيارية «المواطن ضامن نفسه داخل المبادرة ووثيقتا التأمين داخل المبادرة مخفضة بنسبة 50% عن السوق»

مشاكل عالمية أدت لتأخير تسليم السيارات داخل المبادرة

وأوضح أن هناك مشاكل عالمية أدت لتأخير تسليم السيارات داخل المبادرة، فالمبادرة تتعامل مع ماركات سيارات عالمية، والعالم الآن يعاني من مشكلة في الرقائق الالكترونية التي تدخل في تكوين السيارة وتتحكم في نظام التحكم الآلي، وبالتالي قلة إنتاج هذه الشرائح أثر على انتاج السيارات في العالم أجمع، فضلًا عن أن هناك مشكلة في الشحن العالمية لقطع الغيار بسبب أزمة كورونا التي أدت لتقليل عمالة الشحن، مما أدى لرفع أسعار الشحن لعشرات الأضعاف.