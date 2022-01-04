متحدث مبادرة إحلال السيارات: 36500 مواطنا تقدموا بطلبات خلال 2021

تمكنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما من تسليم 10550 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إلى المواطنين، منذ انطلاق المبادرة بتوجيهات رئاسية في شهر يناير الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2021.

9900 سيارة ملاكي و650 ميكروباص وتاكسي

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، أن المبادرة سلمت نحو 9900 ملاكي، و650 تاكسى وميكروباص، موزعة حسب الماركات بين ملاكي/ تاكسي وميكروباص كالتالي:

3275 لادا وبي واي دي

1350 شيفروليه

930 هونداي

3795 نيسان

685 شيري 330

كينج لونج

185 زيمكس

240 مليون جنيه حافز أخضر تحملته الخزانة العامة للدولة

ولفت إلى أن قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الخزانة العامة للدولة كدعم وحوافز من الدولة، سجل نحو 240 مليون جنيه خلال عام 2021، مشيرا إلى أن عدد الطلبات الصحيحة المستوفاة لشروط المبادرة، بلغت خلال عام 2021، نحو 36500 طلب، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية لا تزال تتلقى وتفحص باقي الطلبات التي قدمها المواطنون لإحلال سياراتهم المتقادمة.

10750 سيارة قديمة سلمها المواطنين للتخريد في 2021

وتابع «عوض»، أن المبادرة تسلمت حوالي 10750 سيارة قديمة تتوزع بين 9800 ملاكي، بالإضافة إلى 950 تاكسي وميكروباص، تمهيدا لتخريدها في إطار المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة.

كانت الحكومة، أطلقت بتوجيهات رئاسية في يناير الماضي، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، وتعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى في 7 محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وأخيرا بورسعيد، على أن يجرِ تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية، في عدد آخر في المحافظات، قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.