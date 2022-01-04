هل يستفيد كبار السن من مبادرة إحلال السيارات؟.. «المالية» تجيب

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات» بوزارة المالية، اليوم، بعض شروط المبادرة، التي تمثلت في أن يتمتع المتقدم للاشتراك بالجنسية المصرية، ويتراوح عمره ما بين 21 و65 عامًا كي يحق له الانضمام للمبادرة بنظام التقسيط، بينما من يتعدى الـ 65 عامًا يّحق له المشاركة في المبادرة لكن من خلال الشراء نقدًا فقط.

المشاركة من خلال الموقع المخصص للمبادرة

وأضاف «عوض»، خلال حواره مع الإعلامي علي الدهراوي، وأسامة أمين، في برنامج «صناعة مصرية»، أن هناك 5 شركات تُشارك في هذه المبادرة، وتتيح 7 ماركات من السيارات، يستطيع أي مواطن مشترك في المبادرة اختيار ما يشاء طبقًا لقدرته المالية.

وأوضح أنه بعد اختيار السيارة، يختار الشخص البنك المناسب له من إجمالي 31 بنكا إلكترونيا، ومن ثم يتم تحديد توقيت للمواطن لتخريد أو تكهين السيارة الخاصة به، كما أن المشاركة تكون من خلال الدخول على الموقع المخصص للمبادرة.

مدة التقسيط تصل لـ10 سنوات

وأوضح المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات» بوزارة المالية، أن الراغب في المشاركة بالمبادرة يسجل بياناته، ويحصل على رسالة تفيد بصحة بياناته أو الحاجة لاستكمالها، مؤكدًا أن المواطن قبل استلامه السيارة الجديدة يذهب إلى البنك بصورة مباشرة، ويختار مدة التقسيط سواء على مدار 7 أو 10 سنوات.

وتابع: «حتى أمس تم تسليم 10.7 ألف سيارة للمواطنين، والسيارات القديمة تكهن بالكامل، ويتم صهر الجزء المعدني وطحن الجزء المطاطي، وإعادة إدخالها في صناعات أخرى».