قسط شهري للميكروباص في مبادرة إحلال السيارات بقيمة 2259 جنيها

منذ عدة شهور أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، كما قدمت وزارة المالية حافزا ماديا، وهو الأخضر لصاحب السيارة التي يجرى احلالها سواء ملاكي أو تاكسي أو ميكروباص، وفقا للدعم المادي.

مبادرة إحلال السيارات

يقدم الحافز الأخضر للسيارات الملاكي بواقع 10% من قيمة «الجديدة»، وهو الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لأصحاب السيارات في مبادرة الإحلال السيارات، وحدد المبلغ المالي بحد أقصى 22 ألف جنيه.

أما السيارات التاكسي فجرى زيادة المبلغ المالي ليصل إلى 20% من قيمة «الجديدة»، وبمبلغ مالي أقصى 45 ألف جنيه.

وحصلت السيارات الميكروباص على نسبة أكبر 25% من قيمة «الجديدة»، ليتحدد مبلغ 65 ألف جنيه.

وأكدت وزارة المالية أن جميع المشتركين يستفيدون في المبادرة «نقدا – تقسيط»، بقيمة هذا الحافز، لافتة إلى أن المبادرة تشمل الأسعار المعلنة شاملة تكلفة التجهيز بالغاز الطبيعي .

وأكدت الوزارة أنه بداية من شهر يناير 2022 أدخلت السيارات التي صنعت في عام 2002 لمبادرة إحلال السيارات، تشمل الملاكي والتاكسي والميكروباص.

أسعار الميكروباص فى مبادرة إحلال السيارات

وأشارت وزارة المالية إلى أن أسعار تقسيط السيارات الميكروباص تبدأ من 2259 جنيها، وتصل لـ3035 جنيها، لأعلى فئة من الميكروباص، وأن العلامات التجارية التي انضمت إلى المبادرة من «الميكروباص»، هي «كينج لونج، وزيمكس ستار»، موديلات حديثة تبدأ من 2020.

2020

مبادرة البنك المركزي

يذكر أن البنك المركزي المصري قدم تسهيلات ائتمانية لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات للمشاركين وذلك خلال 31 بنك بسعر فائدة 3% عائد سنوي ويتم تقسيط السيارات من 7 الي 10 سنوات كما تم إضافة قيمة التأمين من شركة مصر للتأمين بنسبة 50 %