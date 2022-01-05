بدء تمهيد طرق قرى دسوق تمهيدا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية

بدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، تمهيد الطرق لرصفها بمختلف القرى ضمن الخطة الاستثمارية الجارية، فيما تابع المحاسب السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق بدء الأعمال التمهيدية لرصف طريق مدخل قرية كنيسة الصرادوسي ودمرو سلمان بطول 1600 متر، إذ يُجرى أعمال التجريف والتمهيد والسن والرصف، ضمن خطة مديرية الطرق بإشراف مدير الطرق المهندس حسن عرجاوي، وبمتابعة نائب رئيس المدينة فتحى يوسف، ورئيس قرية كنيسة الصرادوسي، وفتحي عبده والمتابعة الميدانية وجاري المتابعة لكل المراحل.

صلاحية البينة التحتية

وتابع رئيس مدينة دسوق، استكمال الأعمال التمهيدية بمربع المحكمة ومساكن مكة وشارع مستشفى فيصل استعداد للرصف الخطه الاستثمارية لعام 2021 /2022، حيث جرى بدء رفع المناسيب وفرد طبقة السن والتأكد من صلاحية البينة التحية من مياه وصرف وغاز الــــــخ وانشاء صفايات مطر جديدة ضمن الخطه الاستثمارية .

رفع كفاءة الشوارع والحدائق العامة بدسوق

وفي نفس السياق، تابع أحمد عيسى، والمحاسب أحمد سلطان، والمحاسب وليد فاروق نواب رئيس المركز والمدينة، وبحضور رئيس حي شمال، وأشرف داود والإدارة الهندسية قسم المشروعات المهندس أشرف سعود والمتابعة الميدانية، سير العمل بالمشروعات القائمة بشوارع دسوق من الأعمال القائمة بالتجميل بالمدينة، ورفع كفائته وتطويره بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل في اتجاه طريق فوة، إضافة الى متابعة استكمال إنشاء صفايات الأمطار بشارع المدارس والعبسى، وأعمال السن للأماكن الجاري رصفها، وبدء رفع المناسيب بمساكن مكة وتمهيد الشوارع لوضع طبقة الأساس بها.