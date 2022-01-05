وصول سفاح الإسماعيلية لمقر محاكمته ممسكا بمصحف.. فيديو

وصل المتهم عبدالرحمن دبور، الشهير إعلاميًا بـ سفاح الإسماعلية لمقر محكمة جنايات الإسماعيلية وسط حراسة أمنية مشددة؛ حول المتهم وحول محيط المحكمة ودخل المتهم ممسكًا مصحفا في يده.

إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي

وكانت المحكمة قد أمرت بإحالة أوراق المتهم عبدالرحمن دبور لمفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل مواطن وذبحه والشروع في قتل 2 آخرين في الجريمة التي هزت الرأي العام.

وارتكب المتهم جريمة بشعة حيث ذبح المجني عليه في الشارع وحمل رأسه؛ في جريمة هزت الرأي العام، خاصة بعدما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر فيه الجاني وهو يذبح شخص في الشارع ويفصل رأسه عن جسده ويسير بها في الشارع.

تحقيقات النيابة تثبت عدم صحة أقوال المتهم

كما شرع المتهم في قتل اثنين آخرين باستخدام أسلحة بيضاء وفور تجمع المواطنين عليه؛ برر جريمته بأن المجني عليه اعتدى على شقيقته ووالدته؛ وهو ما تبين عدم صحته في تحقيقات النيابة لاحقًا.

وكشفت التحقيقات تعاطي المتهم المخدرات خاصة مخدر الشابو، وقررت فيه محكمة جنايات الإسماعيلية في الجلسة الثالثة إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية.