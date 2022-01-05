«القابضة لمياه الشرب» تتوقع ضخ 26.5 مليون م3 مياه يوميا بحلول يوليو

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية غير المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والموازنة التقديرية المُجمعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة للعام المالي 2021/2022.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحب، منظومة إنتاج مياه الشرب، وتجميع ومعالجة الصرف الصحي، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

معالجة 13.41 مليون م3 يوميا من مياه الصرف منتصف العام الجاري

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية، والمتوقع وصولها إلى 26.5 مليون م3/يوم، في يوليو 2022، تضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 160 ألف كم، إذ يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2732 محطة، و611 محطة رافع، مضيفا أنه من المتوقع معالجة 13.41 مليون م3/يوميا من مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية في منتصف عام 2022، وتبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي 440 محطة، و3061 محطة رفع، بإجمالي أطوال شبكات 51 ألف كم.

تنفيذ 15 محطة معالجة صرف ضمن «حياة كريمة»

وأوضح أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة في المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف تنفيذ 15 محطة معالجة صرف صحي، و16 محطة رفع، و449 كم شبكات صرف صحى، بالإضافة إلى 36 محطة مياه شرب بطاقة إنتاجية 690 ألف م3/ يوم، ومد خطوط مياه الشرب بأطوال 2626 كم، وإعادة تأهيل 74 محطة مياه، ودق 76 بئرا جديدة، ووحدات إزالة الحديد والمنجنيز.

470 معملا بمحطات المياه و282 بمحطات الصرف

وأكد رسلان، كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان على سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، والتي ضمت 470 معملا متنقلا وسيارات جمع العينات، و470 معملا بمحطات المياه، و282 معملا بمحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى 170 معملا فرعيا تراقب جودة مياه الشرب.

25 معملا تحصل على شهادة الأيزو

وتابع: كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 15 معملا لمياه الشرب و13 للصرف الصحي، بخلاف المعمل المرجعي لمياه الشرب والذي يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، كما حصل 25 معملا على شهادة الأيزو 17025.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تصميم وتنفيذ وتشغيل برنامج موحد لتشغيل العدادات مسبقة الدفع وتركيب 607 آلاف عداد مسبق الدفع حتى تاريخه، منوها بأنه تم إتاحة خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة بعدد 238 نقطة شحن، وشركة فوري تحت كود 575 بعدد نقاط شحن 89 ألف نقطة، وشركة خالص عدد نقاط الشحن 51 ألف نقطة، مضيفا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتقسيط قيمة العداد مسبق الدفع على 4 سنوات بحد أقصى للعملاء.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بقضية المياه والسلوكيات الصحيحة في التعامل معها، حيث نفذت الشركة ما يقرب من 5460 نشاطا توعيا خلال عام 2020، وأكثر من 861 نشاطا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأندية لتنفيذ أنشطة للأعضاء والمترددين، وبيع وتركيب 1.4 مليون قطعة موفرة من خلال توقيع وثيقة ترشيد استهلاك مياه الشرب مع جميع الوزارات، والتنسيق مع جميع الوزارات لتركيب القطع الموفرة، وبيع القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء.

ونوه رسلان، بأن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تساعد بشكل مستمر من خلال معداتها والأطقم الفنية في مواجهة مياه الأمطار بجميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، حيث يتم الدفع بمعدات من الشركات التي تشهد استقرارا في الحالة الجوية، لمساعدة الشركات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وسيولا في بعض الأحيان.