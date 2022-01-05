5 حالات خارج الحسابات يجب تبليغ شركة الكهرباء عنها.. أبرزها هدم العقار

كثير من الحالات المرتبطة بشؤون الكهرباء، ربما يغفل المواطن عنها، ويضع نفسه أزمة دون قصد، ولتجنب أي ضرر، يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بين وقت وآخر، على توعية المستهلكين، بأبرز القواعد المنظمة للحقوق والواجبات عند التعامل مع تلك الخدمة المهمة.

وكشف الجهاز، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» مجموعة من الحالات التي يتوجب على المنتفعين بالخدمة، تبليغ شركة الكهرباء بشأنها، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

حالات يجب على المشتركين إبلاغ شركة الكهرباء عنها

1- عند اتخاذ قرار بهدم العقار.

2- إذا كان هناك ضعف أو تذبذب بالتيار الكهربائي.

3- في حال حدوث عطل أو ماس في العداد.

4- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك، للحفاظ على سلامة المواطنين.

5- إذا تم تغيير نوع النشاط من منزلى إلى تجارى أو العكس.

أرقام للإبلاغ عن الأعطال وتقديم الشكاوى

1- يمكن الاتصال على رقم (01283388888)، بالنسبة للأحياء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهي:

أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلي، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

2- الأحياء التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم (01278117626)، وتشمل:

أحياء عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقي، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر.

3- المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على رقم (01002822513):

4- البحيرة: 01000549020

5- الإسكندرية: 01289533661

كما خصصت الوزارة خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين على رقم (121)، للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية.