الكهرباء: قطعنا شوطا طويلا في الرقمنة.. والمواطن سيطمئن لقيمة ما يدفعه

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة تسعى إلى التوسع في التحول الرقمي، ووسائل الدفع الإلكتروني، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وأن يكون المواطن مطمئنا إلى أنه يدفع القيمة الحقيقية لما يستهلكه.

تفاصيل جديدة في موقع الوزارة

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، على قناة اكسترا نيوز: «لدينا على موقع الوزارة كتيبات توضيحية لكيفية التعامل مع العدادات مسبوقة الدفع، وقطعنا أشواطا طويلة في رقمنة الوزارة، حيث أطلقنا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، وتتيح تقديم الخدمات بطريقة إلكترونية وتقدم فيها 17 خدمة، تتدرج من التقديم على العداد والتعامل مع الاستفسارات والشكاوى المختلفة».

تطبيق على الهواتف الذكية

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك تطبيق هاتفي متصل هو خدمات الكهرباء الذكية، يمكن إتاحة نفس الخدمات، مشيرًا إلى أنه جرى تعزيز آليات الدفع والشحن الإلكتروني، من خلال المحافظ البنكية ومنافذ الدفع الإلكتروني وشحن: "تليفونات المحمول تقدم خدمات كثيرة، ويسمح التطبيق باستعماله مجانا، وكلمة السر يضعها المواطن نفسه والتسجيل بالهاتف لتوفير الوقت والجهد على المواطنين".

وكانت الوزارة، ممثلة في الشركة القابضة وشركات التوزيع التي تتبعها، قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية من أجل إتاحة أحدث وسائل الدفع الالكترونى وتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الاندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة.

عدد هذه الماكينات يبلغ نحو 7900، تُورد على أكثر من مرحلة، حيث ستبدأ عمليات التوريد بـ1200 ماكينة في النصف الأول من العام الجاري.