الكهرباء: إحلال خط العامرية إلي كابلات أرضية بتكلفة 67 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا لتنفيذ عملية استكمال إحلال أجزاء من الخط الهوائي «العامرية / مجمع الغزل» جهد 220 ك/ف إلى كابلات أرضية قطاع 1X 2000مم2 من النوع XLPE.

توريد وتركيب كابلات الألياف الضوئية الأرضية

بالإضافة إلى توريد وتركيب كابلات الألياف الضوئية الأرضية وملحقاتها من وصلات ونهايات بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وذلك مع ائتلاف شركتي «انيرجيا لكابلات الطاقة» و«التليكوم سيليوشنز» وانيرجيا لكابلات الطاقة «السويدي»، وذلك ضمن الإجراءات التي تهدف لإنشاء مشارف خير العامرية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.

إحلال خط «العامرية / مجمع الغزل» بتكلفة 67 مليون جنيه

وأعلنت الشركة في بيان لها، أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 67 مليون جنيه، ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 5 أشهر لكل مسار تبدأ من تاريخ الإخطار بالقبول.