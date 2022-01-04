عاجل.. القبض على توفيق عكاشة.. وطليقته: حصلت على 5 أحكام ضده

قالت رضا الكرداوي إنها تلقت اتصالًا من طليقها الإعلامي توفيق عكاشة، أخبرها بالقبض عليه في مطار القاهرة، وطلب منها التنازل عن القضايا المُقامة من جانبها ضده، وإنها في طريقها إلى نيابة مدينة نصر التي يمثل أمامها «عكاشة»، من أجل التفاوض معه على المبالغ المؤيدة عليه في قضايا سب وقذف، وإنها حصلت على حكم قضائي واجب النفاذ بحبسه في قضية سبها وقذفها، وغرامة 120 ألف جنيه، فضلا عن 4 أحكام قضائية أخرى، بحبسه في قضايا نفقة بإجمالي 900 ألف جنيه، ما يعني أنها تخطت مبلغ المليون جنيه، حسب قولها.

طليقة عكاشة: متمسكة بحقي

وأضافت الكرداوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الـ 4 أحكام قضائية التي حصلت عليها بحبس توفيق عكاشة في قضايا متجمد نفقة، جملتها 900 ألف جنيه، وأن حكم «السب والقذف» واجب النفاذ أيضًا، وفي حالة امتناعه عن دفع المبلغ، سيجري حبسه لحين سداد المبلغ.

وتابعت طليقة عكاشة أنها في طريقها إلى النيابة العامة للاستفسار عن كل التفاصيل، والتحاور معه بشأن حقوقها المالية، وأنها لم تحسم قرارها بعد، إلا بعد سماع عرضه، مؤكدة أنها متمسكة بحقوقها المالية الخاصة بنفقة ابنها المريض.

القبض على توفيق عكاشة

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الإعلامي توفيق عكاشة في مطار القاهرة، قبل سفره خارج البلاد وأحالت جهات التحقيق «عكاشة» إلى نيابة مدينة نصر، من أجل استيفاء الإجراءات القانونية بحق أحكام قضائية صادرة ضده.