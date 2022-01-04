تفاصيل القبض على توفيق عكاشة: التحفظ عليه بالمطار بسبب مليون و20 ألف جنيه

كشفت مصادر أمنية تفاصيل القبض على الإعلامي توفيق عكاشة في مطار القاهرة، مؤكدة أنه كان يحاول السفر خارج البلاد، وقدم جواز وتذكرة السفر إلى إحدى الدول العربية، وعندما تم فحص بيانات صحيفته الجنائية تبين صدور أحكام قضائية بحقه جملتها 5 أحكام، ومبلغ مالي مليون و20 ألف جنيه واجبة النفاذ.

مصادر أمنية: عكاشة هارب من 5 أحكام قضائية

وأضافت المصادر أن الأحكام الصادرة بحق توفيق عكاشة بحسب المثبت على أجهزة وزارة الداخلية في مطار القاهرة، هي حكم قضائي بالحبس وغرامة 120 ألفا في دعوى سب وقذف مقامة من طليقته الإعلامية رضا الكرداوي، كمان تبين صدور 4 أحكام قضائية ضد عكاشة في مبالغ «متجمد نفقة» جملتها 900 ألف جنيه .

وتابعت المصادر أنه تم ترحيل عكاشة إلى محكمة مدينة نصر من أجل استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بالأحكام القضائية، وأنه يحق لعكاشة تقديم استئناف على الحكم في دعوى السب والقذف المقامة من طليقته، في حين أن الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة واجبة النفاذ ويجب على عكاشة دفع المبلغ أو الحبس .

رضا الكرداوي: حصلت على حقي ولن أتنازل عنه

ومن جانبها قالت الإعلامية رضا الكرداوي لـ«الوطن»، إنها ستتفاوض مع طليقها من أجل دفع مبلغ متجمد النفقات قبل أن تتنازل عن الأحكام القضائية الخاصة بمتجمد النفقة الخاصة بنجلها المريض، وأنها في طريقها لمقابلته في النيابة حتى تسمع عرضه من أجل التصالح في قضايا النفقة على مبلغ 900 ألف جنيه، وفي حالة عدم الالتزام بتسوية المبلغ في فترة وجيزة، فإنها لن تتنازل عن الأحكام التي حصلت عليها ضد عكاشة.