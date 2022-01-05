فى نقاط.. مشروعات «الإسكان» بمدينة السادات خلال 2021

تعتبر مدينة السادات إحدى مدن الجيل الأول، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل محافظة المنوفية، وتعد واحدة من المدن التى توليها الوزارة اهتماما كبيرا، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات فى كل القطاعات السكنية والخدمية وغيرها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة السادات خلال 2021، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة السادات.

مشروعات «الإسكان» بمدينة السادات خلال 2021

- تم الانتهاء من تنفيذ 1740 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بحي الفردوس.

- تم الانتهاء من تنفيذ 576 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا.

- تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ 4060 وحدة سكنية بمساحة 90 متراً للوحدة لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بحي النور.

- تم تنفيذ مدرسة تعليم أساسى سعة 42 فصلاً بحى النور.

- جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلاً بحى الفردوس، ومدرسة تعليم أساسى سعة 42 فصلاً بالمنطقة السكنية الـ26.

- تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة رسمية للغات سعة 42 فصلاً بحى الزيتون، ومدرسة ثانوي عام سعة 42 فصلاً بحى الزيتون، ووحدة صحية، وسوق تجارية تضم 24 ( وحدة مهنية + محال ) بحى النور.

- تم الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 40ألف م3/يوم مرحلة أولى بتكلفة 223 مليون جنيه لاستخدام المياه المعالجة فى رى الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء وجارٍ الاستلام الابتدائي.

- جارٍ تنفيذ محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بطاقة 25 ألف م3/يوم.

- تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحى المتميز بطول 48 كم بنسبة تنفيذ 94%.

- جارٍ تنفيذ خطى مياه قطر 1500 مم بطول 25 كم للخط لخدمة المناطق الجديدة ودعم المدينة ككل.

- جارٍ تنفيذ محطة محولات الامتداد السكنى بطاقة 525 م.ف.أ، وتخدم 1076 قطعة أرض صناعية.

- تم وجارٍ تنفيذ شبكات التليفونات بأحياء( النور – الزيتون – الروضة – النخيل – الفردوس) والمنطقة الصناعية الثامنة، والمنطقتين السكنيتين 25 و 23.