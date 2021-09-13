الإسكان: بناء 5 أبراج جديدة في «مثلث ماسبيرو» بمسطح 3 آلاف متر

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنَّ الوزارة تنفذ حزمة من المشروعات في تطوير القاهرة، منها سور مجرى العيون وميدان التحرير وممشى أهل مصر وبحيرة عين الصيرة، إضافة لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو الذي يعد من المشروعات الهامة التي تقع في أحد أهم المناطق بالقاهرة، والتي كانت تعاني من افتقار الخدمات.

تخطيط مشروع تطوير مثلث ماسبيرو على أحدث المعايير العلمية

وأضاف «خطاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنَّه جرى تخطيط مشروع تطوير مثلث ماسبيرو على أحدث المعايير العلمية، بمساحة 75 فدانا، وبدأ العمل في الموقع منذ عامين، تستهدف المرحلة الأولى، وتتكون من 5 أبراج منها 2 مخصصة كإسكان البديل لأهل المنطقة الراغبين في العودة للمنطقة من جديد، ويبلغ عدد الوحدات مخصصة لهم حوالي 936 وحدة، وجاري تشطيبهم، وستكون جاهزة للسكن في نهاية العام الجاري.

دخول خدمات جديدة للمنطقة لم تكن موجودة من قبل

وأشار إلى أنَّ المرحلة الأولى تتضمن بجانب بناء 5 أبراج، التطوير وتنفيذ المرافق وتنفيذ مجموعة أخرى من الأبراج في المكان، ودخول خدمات جديدة للمنطقة لم تكن موجودة من قبل، مثل تخصيص وحدات فندقية وإدارية ومنطقة ترفيهية تتوسط المشروع، مشارف العام المقبل سيكون هناك طرح لهذه الوحدات.

بناء 5 أبراج جديدة بمسطح 3 آلاف متر

ولفت إلى أنَّ المرحلة الثانية من المشروع بدأت منذ شهور قليلة، وتتكون من 5 أبراج أخرى، منهم 3 أبراج النيل، بمسطح كبير يصل لـ 3 آلاف متر، وبرجين أمام شارع الجلاء، وبالتالي جاري العمل بالتوازي مرحلتين.

لأول مرة يُنفذ في المشروع نظام الخدمات الذكية على غرار المدن الجديدة

وأوضح أنًّه لأول مرة يُنفذ في المشروع نظام الخدمات الذكية، ويتم مراقبتها ومتابعتها والتحكم بها باستخدام الآلة والكمبيوتر، على غرار ما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمدن الجديدة التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث تحتوي المنطقة على المركز الإداري الذي سيدير المنطقة بالكامل سواء إدارة إشارات المرور الذكية والمرافق الذكية والتحكم في المرافق والخدمات على مدار الساعة.