صور.. إنجاز 50% من تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن نسبة الإنجاز بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بلغت 50% حتى الآن، في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتطويرها، مضيفا أن هناك 3 شركات تتولى أعمال المشروع وجارٍ العمل على قدم وساق من أجل الإنجاز.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أن المساحة المخصصة لبناء الأبراج تقدر بـ6 أفدنة، ويتكون المشروع من جراج سفلي بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي بمسطح 16970 م2، ودور أول "جراج علوى" بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وعقارين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، إضافة إلى برج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم ودور أرضي تجاري و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

وأكد إنشاء مناطق تجارية وترفيهية داخل منطقة المثلث علاوة على إقامة عدد من الأنشطة منها فندقي وسكني وتجاري وإداري وترفيهي وسياحي، كما سيجرى إنشاء أبراج سياحية وفندقية في المنطقة التي تقع على النيل، وخلف مبنى ماسبيرو بأطوال تصل لـ30 طابقا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية في المنطقة التي تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو.

وأشار إلى وجود متابعة مستمرة من وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات مع محافظة القاهرة لمتابعة خطوات انجاز المشروع أولا بأول.

وفي وقت سابق، كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن من المقرر الانتهاء من العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجاري، مضيفا أنه لا يتم إزالة عقار مأهول بالسكان وإنما الإزالة تتم لعقارات لا تنطبق عليها شروط التصالح أو مبانٍ فى عشوائيات خطرة ومخطط إزالتها ونقل سكانها المستحقين إلى أحد مشروعات الإسكان سواء فى الأسمرات أو المحروسة أو أهالينا.

وأِشار إلى أن أى مواطن يستحق شقة سيتسلم وحدة سكنية شريطة إثبات ما يدل على إقامته بالموقع محل الإزالة، موضحا أنه يتم إزالة 4 مناطق عشوائية حاليا وهي عزبة الصفيح بروض الفرج وشمال وجنوب الحرفيين بمنشأة ناصر وإسطبل عنتر بمصر القديمة وأماكن في دار السلام.

وأكد أن أي مواطن يستحق شقة يتم تسليمه وحدة سكنية شريطة إثبات ما يدل على إقامة في الموقع محل الإزالة سواء بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد أو إيصال كهرباء أو مياه أو فاتورة تليفون أرضي.

ولفت إلى أنه جرى نقل عدد كبير من الأسر، خلال الأسبوع الماضي، ما يقرب من 500 أسرة من بينهم 311 أسرة من منشأة ناصر، داعيا المواطنين غير المستحقين إلى عدم المطالبة بوحدات وترك هذا الأمر للأسر المستحقة.