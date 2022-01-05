الحكم بالإعدام شنقا على سفاح الإسماعيلية

حكمت محكمة جنايات الإسماعيلية، بالإعدام شنقًا، على المتهم عبدالرحمن نظمي الشهير بـ«دبور»، والمعروف إعلاميًا بـ سفاح الإسماعلية بتهمة قتل المجني عليه أحمد محمد صديق علي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت الجناية بجنايتين آخرتين وهي الشروع في قتل 2 آخرين.

المتهم يصل المحكمة ممسكًا بالمصحف

وكان المتهم، قد وصل لمقر محكمة جنايات الإسماعيلية وسط حراسة أمنية مشددة حول المتهم وحول محيط المحكمة ودخل المتهم ممسكًا مصحف في يده.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحالة أوراق المتهم عبدالرحمن دبور لمفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه في الجريمة التي هزت الرأي العام.

كان المتهم، قد ذبح المجني عليه في الشارع وحمل رأسه في جريمة انتشر فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها الجاني بالشارع وهو يفصل رأس المجني عليه عن جسده ويسير بها في الشارع.

المتهم يبرر جريمته باعتداء المجني عليه على شقيقته ووالدته

وكان المتهم قد شرع في قتل 2 آخرين باستخدام سلاح أبيض، وبرر جريمته بأنَّ المجني عليه اعتدى على شقيقته ووالدته وهو ما تبين عدم صحته لاحقًا.

وكشفت التحقيقات والتحاليل، التي أجرتها الجهات المختصة تعاطي المتهم للمخدرات خاصة مخدر «الشابو»، وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية في الجلسة الثالثة إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الديار المصرية قبل أن تحكم بإعدامه اليوم.