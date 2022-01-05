طلب إحاطة للحكومة لمواجهة الانتحار بعيادات نفسية في المدارس والجامعات

تقدم النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن سُبل مواجهة الانتحار، مطالبا في طلب الإحاطة الذي قدمه إلى الحكومة، بدراسة أسباب الانتحار واتخاذ خطوات جادة للحد منه.

وقال طارق الخولي في طلب الإحاطة الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه: «استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، بـشـأن سُبل مواجهة الانتحار، وذلك تزامنًا مع تسجيل عدة حوادث انتحار خلال الآونة الأخيرة».

خطة استراتيجية لمواجهة الانتحار

وأضاف: «الإحصائيات أشارت إلى نسب تستدعي النظر فى الأمر، كما أشار أطلس الصحة النفسية الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2017، إلى أنّ مصر ليس لديها استراتيجية وقائية على المستوى الحكومي لمواجهة الانتحار، ما يعني أن الوضع الحالي يدعو إلى اتخاذ خطوات جادة لتوجيه الدعم النفسي والإرشاد الصحيح للمواطنين، خاصة الفئة الشبابية».

وتابع عضو مجلس النواب: «أرجو من وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية، التنسيق فيما بينهم لإجراء دراسة استقصائية حول أسباب حالات انتحار ووضع استراتيجية فعالة تساهم في حلها، كما يجب إطلاق مبادرات حكومية تهدُف إلى نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية وسبل العلاج».

طلب إدراج الأمراض النفسية ضمن مبادرة 100 مليون صحة

كما طالب «الخولي»، بإنشاء وحدات للصحة النفسية بالمدارس، والجامعات وأماكن العمل، تكون بمثابة الخط الإرشادي للمواطنين ومحل جذب لهم، وأردف: «أدعو إلى بحث إمكانية تدشين حملة قومية لرعاية كل ما يتعلق بالأمراض النفسية تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة».

ومن المنتظر أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع.