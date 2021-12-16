عودة حركة مترو الأنفاق لطبيعتها بعد قطع في مشط قدم شاب حاول الانتحار

كشف مصدر مسؤول في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن عودة حركة القطارات بالخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة - المنيب»، في الاتجاهين، عقب تعطل الحركة تماما بسبب قيام شاب ثلاثيني بإلقاء بنفسه تحت عجلات المترو، بمحطة الدقي في اتجاه شبرا الخيمة، ما أدى إلى قع مشط قدمه اليمين والشمال، منوها إلى أنه يجرى عمل الإسعافات الأولية له وسيتم نقله إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

حركة قطارات مترو الأنفاق تعود إلى طبيعتها بعد تعطلها 10 دقائق

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها مرة أخرى في الاتجاهين، بعد تعطلها 10 دقائق، بسبب قيام شاب ثلاثيني بإلقاء نفسه تحت عجلات المترو في محاولة فاشلة للانتحار، موضحا أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية، لتخفيف التكدس على أرصفة المحطات، نتيجة توقف الحركة بمحطة الدقي في الاتجاهين.

ومن جهته، أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه في تمام الساعة 2:30 م وأثناء دخول قطار رقم 296 رصيف محطة مترو الدقى باتجاه رصيف شبرا الخيمة بالخط الثاني فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يبلغ من العمر 35 عاما يلقى بنفسه أمام القطار حيث تمكن قائد القطار «عزت يوسف» من إيقافه قبل أن يدهسه.

على الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة وتم إخراجه من على السكة بمعرفة ناظر المحطة والخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة، وحيث وجد مصابا بقطع في مشط القدم اليمنى واليسرى وعلى الفور تم طلب عربة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لعمل اللازم واستغرق ذلك 10 دقائق فقط وتم تسيير القطار دون التأثير على حركة القطارات بالخط الثاني في الاتجاهين.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وتبين من المعاينة الأولية أنه شاب في العقد الثالث من العمر ويدعى «س . س . ي»، مقيم بمنطقة الدقي، مؤكداً أن حركة القطارات تعمل بانتظام بالخطين الأول والثاني في الاتجاهين.