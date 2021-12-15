قبل شيرين.. 5 فنانين حاولوا الانتحار: أحمد زكي ورشدي أباظة الأبرز

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد انتشار تسجيل صوتي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله عن محاولتها الانتحار وقت زواجها من المطرب حسام حبيب التي انفصلت عنه منذ أيام.

شيرين: عملت كل حاجة تخليني أموت

وقالت شيرين: «أنا بحب أبقى حرة، لو قدرت أطلع للناس كده في أي وقت، يبقى أنا كده خفيت، من شدة التعنيف النفسي جربت الانتحار، عملت كل حاجة تخليني أموت، وربنا لسه مش عايزني دلوقتي».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعرب فيها شيرين عبد الوهاب عن محاولتها الانتحار، حيث قالت من قبل خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج «تخاريف»، الذي تم عرضه على شاشة قناة «Mbc1»، أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

محاولة الانتحار تجمع 5 فنانين

وعند النظر في بعض التصريحات السابقة لعدد من نجوم الفن، نجد أن شيرين ليست الوحيدة التي أجبرتها الظروف والضغوط النفسية على محاولة الانتحار، بل هناك أكثر من فنان حاولوا الانتحار من قبل، ولعل أبرزهم أحمد زكي، تامر حبيب، والفنانة تحية كاريوكا، ورشدي أباظة، وأصالة.

أحمد زكي.. حاول الانتحار أثناء تصوير أحد المشاهد

حاول الفنان الراحل أحمد زكي الانتحار، خلال تصويره مشهد فوق سطح إحدى العمارات، إلقاء نفسه، وذلك بعد وفاة زوجته السابقة هالة فؤاد، بعد أن أصيبت بجلطات متتالية، وسرطان الثدي، وكان يصرخ قائلا: «أنا السبب، أنا اللي قتلتها».

تامر حبيب فكر في الانتحار

فيما صرح السيناريست تامر حبيب، بأنه حاول الانتحار من قبل نتيجة مروره ببعض الأزمات النفسية والتي لم يستطع الخروج منها، وقال خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»: «عشت أيام صعبة وفكرت في الانتحار من يأسي».

تحية كاريوكا تحاول الانتحار بسبب الخيانة

على الرغم من تعرض الفنانة تحية كاريوكا للخيانة أكثر من مرة، فضلًا عن تعدد زيجاتها التي وصلت إلى 17 مرة، إلا أنا حاولت الانتحار بعد خيانة زوجها العاشر «البكباشي طبيب حسن حسين» مع الفنانة صباح عن طريق تناول كمية من الحبوب، وتم إنقاذها بصعوبة، وذلك حسب ما كتبته في مذكراتها.

الفنان رشدي أباظة حاول الانتحار بسبب سامية جمال

كشف الفنان رشدي أباظة خلال تصريحات صحفية سابقة، أنه حاول الانتحار عدة مرات بعد إحدى «خناقاته» مع الفنانة سامية جمال، التي أصرت بعدها على الانفصال عنه، ورفضت جميع محاولاته للتصالح معها، وكان من بينهم إطلاقه على نفسه من مسدسه الخاص ولكن أنقذه أحد أقاربه، ولم يتوقف عن محاولات الانتحار إلا بعودتها إليه.

اليأس جعل أصالة تفكر في الانتحار

أثناء وجودها في مؤتمر صحفي عام 2008، كشفت الفنانة أصالة عن محاولات انتحارها، موضحة أن السبب هو شعورها باليأس، وأنها لم تستطع التخلص من هذا الشعور لسنوات عديدة، قائلة: «فيروز كانت من تنقذني باعتبار أن الموسيقي علاج للروح وارتقاء للإنسانية».