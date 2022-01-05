إعلان نتائج تحقيقات تحطم المروحية الإسرائيلية (فيديو)

أفادت نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت بشأن تحطم المروحية العسكرية الإسرائيلية، بأن الطائرة تحطمت بسبب خلل فني وحريق نشب بأحد المحركات، وفقا لما أوضحه العقيد امير لازر، قائد السرب الجوي الإسرائيلي.

وتحطمت مروحية عسكرية إسرائيلية، قبالة شواطئ مدينة حيفا شمال إسرائيل أول أمس الاثنين، وأسفر الحادث عن مقتل 2 من أفرادها، وهما اللفتنانت كولونيل إيريز ساشياني، والرائد حين فوغل، فيم نجا ظابط ثالث.

طاقم المروحية الإسرائيلية المحطمة حاول تنفيذ هبوط اضطراري

وتوضح نتائج التحقيقات الأولية، أن طاقم المروحية حاول تنفيذ هبوط اضطراري على المياه، ولكنه فشل في ذلك بسبب "ماس كهربائي".

وأضافت نتائج التحقيقات، أن الضابط الإسرائيلي الذي نجا من الحادثة، اتصل من قلب البحر بقائد السرب وأخبره بتحطم المروحية، بعد معرفته أن زملاءه لم يخرجا من المروحية بعد تحطمها وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ووفقا لقائد السرب الجوي الإسرائيلي، فأنه لم يكن هناك تبليغ بشبكة الاتصالات بسبب انقطاع التيار الكهربائي بعد الحريق في محركات الطائرة، موضحا أنه على الرغم من ذلك تمكن الطيارون من نقل المروحية إلى حالة آمنة، قائلا "أن سبب وفاة الطيارين لا يزال غامضا" بحسب ما نقلت هيئة البث الرسمية "كان".

اعتبار موقع تحطم الطائرة منطقة عسكرية مغلقة

في السياق ذاته، أصدر رئيس قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين، أمرا نادرا ينص على أن الجزء من ساحل حيفا حيث تحطمت الطائرة أصبح منطقة عسكرية مغلقة، وقرر منع دخول المدنيين إلى المنطقة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للعثور على جميع قطع المروحية.

جيش الاحتلال كان يعتزم استبدال هذا النوع من المروحيات

وفور تحطم المروحية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قائد سلاح الجو، عميكام نوركين، أوقف أسطول طائرات الهليكوبتر من طراز "AS565 بانثر"، بالإضافة إلى إيقاف جميع التدريبات وشكل لجنة تحقيق بقيادة كولونيل للنظر في سبب تحطم الطائرة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعتزم استبدال هذا النوع من المروحيات في العامين المقبلين.