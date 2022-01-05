قرية بالفيوم تنظم احتفالية لـ80 طفلا أتموا حفظ القرآن الكريم (صور)

احتفلت قرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بـ80 طفلا وطفلة، تتراوح أعمارهم بين 8 حتى 14 عاماً، بعدما أتموا حفظ القرآن الكريم كاملاً، إذ قامت إحدى الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالاشتراك مع المنطقة الأزهرية بتكريمهم وسط احتفال كبير نُظم في ملعب مركز الشباب بالقرية، وسط فرحة وفخر الأهالي بهم، وتصفيق وإطلاق الزغاريد من أهالي القرية لتشجيعهم والاحتفاء بهم، ليكونوا قدوة لباقي أبنائهم وحافزاً لهم ليتموا حفظ القرآن الكريم أسوةً بأشقائهم ورفقائهم.

مطرطارس قرية القرآن الأولى

وتشتهر قرية مطرطارس بأنّها قرية القرآن الأولى بالفيوم، كما يطلق عليها «قرية القرآن الكريم»، نظراً لأنها تضم أكبر عدد من حفظة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، إذ لا يخلو منزل بها من حفظة وختمة القرآن الكريم، كما أنّها القرية التي أنشأت أول مدرسة «كُتّاب» لتحفيظ القرآن الكريم بالفيوم، وتضم ما يزيد عن 20 ألف حافظاً لكتاب الله.

أوائل حفظ القرآن من القرية

وقال الشيخ رمضان عبد النبي مدير المنطقة الأزهرية بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أهالي قرية مطرطارس يعرفون بحفظ القرآن الكريم منذ فترة طويلة، وهي أكبر قرية تضم حافظي القرآن الكريم، ومنهم من فاز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم على مستوى العالم في الأعوام الماضية، وهما صلاح أحمد عيسى، وحسين عبد الغفار.

150 كُتّابا و6 آلاف طالب

وأوضح مدير المنطقة الأزهرية بالفيوم، أنّ قرية مطرطارس تضم 150 كُتّابا تابعة للمنطقة الأزهرية، ويحفظ فيهم ما يزيد عن 6 آلاف طالب في مراحل مختلفة من حفظ القرآن الكريم، موضحاً أنّ أهالي القرية بالكامل حريصون على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم في سن مبكرة، لذلك يختم الأطفال القرآن في سن صغير، وتضم عددا كبيرا من حفظة القرآن الكريم.