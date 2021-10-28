السيسي يدعم حفظة القرآن ودراسة اللغة العربية: «الفهم يمنع التلاعب بالنصوص»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، للإشادة بالطفل أحمد تامر، الذي استضافه الأخير، ويبلغ من العمر 8 سنوات، وأتم حفظ القرآن الكريم، وهو في عمر 5 سنوات ونصف.

وفي بداية المداخلة، وجه شريف عامر، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ قال مازحا: «ده مش من النماذج المتعبة يا سيادة الرئيس»، ورد الأخير ضاحكا: «لا. دي نماذج عظيمة جدا، تحياتي لابننا أحمد، تحياتي لابننا أحمد، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ربنا يا رب ابني يحفظك ويخليك لأهلك ويحميك من كل شر وسوء».

السيسي: يجب الاهتمام باللغة العربية والقرآن.. والحفظ وحده لا يكفي

وتابع رئيس الجمهورية: «برضوا للمرة الثانية مكنش يمكن يعدي عليا أبدًا أشوف النموذج الجميل والرائع ده ومتكلمش، اسمح لي اسجل تقديري أيضًا ليك يا أستاذ شريف على التنوع الكبير في التناول لبرنامج، والقضايا اللي بيتم استدعائها ومناقشتها، وأيضًا اللي أنت بتجبها، كتر خيرك».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للطفل أحمد تامر، قائلا: «يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويكملك بخير ويحميك أنت وأسرتك، وبهني والدك ووالدتك، يا أحمد عارف أنت حافظ ايه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى أعز كلام وأفضل كلام وأكرم كلام، وأطيب كلام، البركة كلها معاك، بس عارف حفظ القرآن مهم ولازم فهمه».

وأردف السيسي، أنه يسجل تقديره للنماذج الإيجابية التي يستضيفها الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، فالفهم أمر ضروري، موضحا أنه يحب إجراء مداخلة هاتفية ليوضح أنه يجب الاهتمام باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم قراءات أولادنا.

وواصل الرئيس: «مهم إن الأسرة تبقى منتبهة لأولادها وبناتها وتشوف النقاط اللي ممكن يتفوقوا فيها، مش لازم كلهم يكونوا حفظة قرآن زي أحمد اللي حافظ القرآن بقراءات متنوعة، فيه حاجات تانية كتيرة وكلها نعم من ربنا، ممكن تكون أنشطة رياضية وملكات تانية واحنا لو نميناها واهتمينا بيها هنلاقي النبت الجميل بيكبر وهنبقى فرحانين بيه»

السيسي يدعم الطفل أحمد تامر: «أنا زي جدك.. وهتبقى شيخنا في أول افتتاح»

وأكد: «بقول لأحمد واللي بيسمعونا من المصريين وغيرهم، ممكن أوي تحفظ بس افهم، لأن الحفظ لوحده من غير فهم مش كفاية، والفهم والفهم والفهم محدش يقدر يلوي العقائد والنصوص لو فيه فهم، أنا لما بسمع إن واحد بيقول مبلعبش في الشارع، بقول مش هينفع عشان مش هتقدر موهبة تعيش حياتها بالطريقة اللي احنا بنعيشها».

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه يدعم موهبة الطفل أحمد تامر، حافظ وقارئ القرآن الكريم، قائلًا: «أنا زي جدك يا أحمد، مش ممكن نقدر نحقق اللي وصلنا ليه إلا لما ندعم المواهب ونرعاها، أنا بستأذن الوالد إنك أول افتتاح لينا هتبقى الشيخ بتاعنا، ونقرأ ما تسير من القرآن، أدعوك لهذا الأمر».

السيسي لمبروك عطية: «مش كل اللي بيسمعوك ثقافتهم واحدة.. تقديري لك»

من ناحية أخرى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للدكتور مبروك عطية، مؤكدا أنه سعيد به، وما يتناوله من قضايا مختلفة: «أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة، العلماء الأجلاء مينفعش نقول عليهم ملحوظات كل اللي بيسمعنا ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة، ويمكن نقول متنوعة».

وتابع: «مش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم اللي بيبقى مقصود عند طرحه، مش عارف أوصلك النقطة دي يا أستاذ مبروك، كل اللي عاوز أقوله، كل اللي بيتقال ليه وجاهته العملية والفكرية ومش كلنا هنفهمه بشكل متساوٍ، يمكن دي مش مشكلة، بس عاوز المتحدث يعرف إن كل اللي بيسمعوه مش زي بعضهم، الأفكار مختلفة، لكن تقديري لك وللأستاذ شريف، وأنا سعيد أوي بالبرنامج».

السيسي: الإعلام مجال عظيم.. ومن يمارسه له أجر كبير

وعن ملف الإعلام، قال الرئيس السيسي، إن الأشخاص الذين يعملون في مهن كالإعلام لهم أجر عظيم، واصفا إياه بالمجال العظيم: «الأفكار مختلفة، وتقديري لك يا أحمد ولشريف، وأنا سعيد بالبرنامج، اللي بقول فيه، أوعى تتصور إن اللي بيعمل في هذا المجال ملهوش أجر، لأ ليه أجر كبير جدا، خاصة إن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا».

وتابع: «الإعلامي المخلص في رسالته ليه أجر كبير لكل اللي هيسمعه، وأحمد في تلاوته للقرآن وأسرته وأنت، ليك أجر، وربنا بيدي الكل ومعندهوش مشكلة»، مشددا على الإعلاميين عند تناول أي قضية، أن يجري ذلك بعد القراءة والتوسع في التفاصيل، حتى يكونوا مرآة للصدق، ويحصلوا على الأجر الكبير.

السيسي للطفل أحمد تامر: «متتحرجش مني يا ابني.. اللي تفكر فيه تحت أمرك»

وأوضح الرئيس أن الوعي «قضية القضايا» بمجتمعاتنا، ففي مختلف دول العالم يوجد الاقتتال والجهل والتجهل «هو اللي أذينا كلنا»، داعيا الطفل أحمد تامر حافظ وقارئ القرآن ليحضر معه الافتتاح المقبل من أجل قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم: «الدعوة ليك يا أحمد في الافتتاح اللي جاي تيجي تشرفنا ونسعد بيك علشان تقرأ لينا، والبركة تحل علينا بفضل ربنا سبحانه وتعالي».

وفي ختام مكالمته، شدد على الطفل أحمد تامر أن يخبره بما ينقصه حتى يتحقق له، لكن الأخير لم يطلب شيئًا، ليتابع الأول قائلا: «متتحرجش مني ولا تتكسف يا ابني، يفكر زي ما هو عايز وأنا تحت أمره»، مختتمًا مكالمته بتوجيه الشكر للإعلامي شريف عامر: «دائما معاك الخير كله وربنا يأجرك عليها، وتؤجر أجر طيب إن شاء الله، وأنا اللي متشكر جدا يا أستاذ شريف».