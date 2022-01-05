«البحوث الإسلامية» يطلق قافلتين دعويتين بقرى ومراكز الفيوم وأسيوط

أطلق مَجَمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قافلتين دعويتين إلى محافظتي الفيوم وأسيوط، خلال الأسبوع الجاري، ضمن الخطة الدعوية التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بتكثيف الجهود الدعوية وانتشار الوعاظ والواعظات في مختلف المدن والمحافظات.

التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إنّ برنامج عمل القوافل التي يطلقها المجمع يستهدف التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع من خلال الانتشار بمدن وقرى محافظات الجمهورية، وطرح القضايا التي تلامس واقع الناس وتعالج المشكلات المجتمعية، من خلال المناقشة المباشرة معهم والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة، فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق المحبة والرحمة بين الناس.

وأضاف «عيّاد»، أنّ اللقاءات والندوات التي يعقدها أعضاء القوافل تستهدف بشكل كبير شريحة الشباب لدعمهم معنويًا وتنمية الوعي لديهم سواء فيما يتعلق بقدرتهم على فهم كل ما يحيط بهم أو البعد عن المغالطات الفكرية التي تستهدف النيل من عقولهم، بالإضافة إلى السعي لبث الأمل في نفوسهم ليكونوا على وعي بالتحديات التي تستهدف أمن الوطن، كما أنّ القوافل تركز على توعية المواطنين بسماحة الإسلام بصورة واضحة وميسرة، فضلًا عن التأكيد على معاني القيم الأخلاقية والإنسانية ومساعدة الناس ودعمهم في أزماتهم المختلفة.

ندوات ولقاءات في المصالح الحكومية المختلفة

وأشار الأمين العام إلى أنّ برنامج عمل القوافل يتضمن عقد ندوات ولقاءات في المصالح الحكومية المختلفة، موضحًا أنّ المَجَمع يعمل على التنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة في تنظيم تلك الفعاليات والأنشطة التوعوية والدعوية للحفاظ على استقرار المجتمع ودعم القضايا الوطنية المهمة، وزيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع المصري.