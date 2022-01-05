«عبد الغفار»: اللقاحات تحد من الأعراض ونسبة فعالية الجرعة المعززة 85%

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

مستجدات متحور أوميكرون

واستهل الوزير العرض بمستجدات مالمتحور أوميكرون، حيث أشار إلى أنّ المصابين بالمتحور الجديد قلّ احتياجهم للذهاب للمستشفيات بنسبة 20%، كما قلّ الاحتياج للبقاء لمدة يوم واحد بالمستشفى بنسبة 40%، مستطرداً أنّ الدراسات أظهرت أنّ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة في حماية المواطنين من الأعراض الشديدة والوفاة، كما أنّ الجرعة المعززة من تلك اللقاحات تظهر فعالية بنسبة 85% في الشفاء من كورونا، والجرعة المعززة التي تم منحها للعاملين في مجال الرعاية الصحية ساهمت في وقايتهم من دخول المستشفيات.

توريد 122.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

كما تطرق الوزير إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كوورنا المستجد، مشيراً إلى توريد 122.2 مليون جرعة، سواء من لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي، من مختلف أنواع اللقاحات، وتم استهلاك نحو 57.4 مليون جرعة أولى وثانية، ومتبقي نحو 64.8 مليون جرعة.

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتلقي اللقاح محليًا، مشيرًا إلى التوسع في أعداد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتصل إلى 1.4 ألف مركز، من بينها 324 مركزًا بالمستشفيات، و180 مكتبًا لأغراض السفر، و243 مركزًا بمراكز الشباب، لافتًا إلى أنّ الفئة العمرية من 12 إلى 15 عامًا، تلقت نحو 144.7 ألف جرعة أولى وثانية، وحصلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا على نحو 1.2 مليون جرعة أولى وثانية.

مواكبة التكنولوجيا لمواجهة المتحورات

وفيما يتعلق بجهود التوسع في العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا لمواجهة المتحورات، أوضح الوزير أنّه تم التعاقد من أجل توفير عدة عقارات مضادة لفيروس كورونا، وهي عقار «باكسلوفيد»، من إنتاج شركة فايزر بالحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار «إيفوشيلد»، من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلي لعقار «مولنوبيرافير»، إنتاج شركة ميرك، والذي انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.