نظر استئناف 6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس 12 يناير الجاري

أجلت محكمة مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، نظر استئناف المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس، على حكم حبسهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ الصادر في حقهم لإدانتهم بالبلطجة والاعتداء على رئيس الحي، لـ12 يناير الجاري.

المتهمون اعتدوا على رئيس حي عين شمس بالعصا وسلاح أبيض

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الـ6 اعتدوا على رئيس حي عين شمس، في أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله «بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي»، ليفاجئ بترجل 3 أشخاص من سيارة، والتعدي عليه بالضرب، بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، وإصابته بكدمات وجروح متفرقة، وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

إصابة رئيس حي عين شمس بجروح وكدمات

كان قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغًا من اللواء دكتور ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، بيفيد بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله، فوجئ بترجل 3 أشخاص من سيارة والتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية وسلاح أبيض، وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات يحوزها شقيقها.