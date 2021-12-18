إسدال الستار على قضية ضرب رئيس حي عين شمس.. السجن 7 سنوات للمتهمين

في 31 مايو الماضي، تعرض رئيس حي عين شمس للضرب على يد 3 أفراد مقاول وسائق وصديقه، انتقامًا منه بسبب تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف مكون من 3 طوابق مملوك لأحدهم في عين شمس، وتلى جريمة الاعتداء على رئيس حي عين شمس القبض على الجناة الستة وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وعصر اليوم قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر، بالحبس 7 سنوات مع الشغل لـ 6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

الاعتداء على رئيس حي عين شمس

جهات التحقيق أجرت تحقيقاتها حول واقعة الاعتداء على رئيس حي عين شمس، حيث توصلت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ خلال ذهابه إلى عمله بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة، واعتدوا عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بجروح في أنحاء متفرقة من الجسد وإصابته بكدمات، كما تسبب في حدوث تلفيات بسيارته.

التوصل إلى مرتكبي الواقعة

كما تمكن رجال الشرطة من التوصل إلى هوية مرتكبي واقعة الاعتداء على رئيس حي عين شمس بعد تشكيل فريق بحث، كما تم تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أن السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات ويحوزها شقيقها، وعقب تقنين الإجراءات تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وأقر بارتكابه للواقعة.

اعترافات

وقال المتهم إنه ارتكب واقعة الاعتداء على رئيس حي عين شمس بتحريض من مقاول له معلومات جنائية من منطقة عين شمس، وعقب استهدافه تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين ارتكبوا الواقعة عقب قيام رئيس حي عين شمس بمصادرة أوناش وأخشاب ملك المتهم المحرض على الواقعة، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، ما دفع المتهم إلى العزم على الانتقام منه، وفي سبييل ذلك، راقبه مع باقي المتهمين، وارتكبوا الواقعة نظير مبلغ مالي.