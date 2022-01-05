الحماية المدنية تخمد حريقا في شقة سكنية بالدقي

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا نشب داخل شقة سكنية في شارع مصدق بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة الدقي، تلقت بلاغا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بشارع مصدق بمنطقة الدقي.

3 سيارات إطفاء توجهت إلى موقع الحادث

وبعد دقائق من تلقي البلاغ، دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات لإطفاء الحريق، وتمت عملية التبريد، وذلك بعد فرض كردون أمني بمحيط الحريق حتى لا يمتد للمباني المجاورة، حيث جرى السيطرة عليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.