الحماية المدنية تنقذ 4 مواطنين احتجزوا عقب انهيار منزل بالإسكندرية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال تفعيل كل التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع كل البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث انهيار جزئي بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم، واحتجاز 4 مواطنين بداخله.

على الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئي بالعقار المشار إليه، ونتج عن ذلك احتجاز 4 مواطنين وتعذر خروجهم، وقد تمكنت القوات من التعامل وانقاذهم دون حدوث إصابات.

وقد لاقى ذلك استحسان أهالي المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل وسرعة الاستجابة مع البلاغ.