الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع شبرا والحي يشكل لجنة لحصر الخسائر

شكل اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لجنة من الحي لمعاينة حريق مصنع مدينة السعادة وحصر الخسائر وفحص التراخيص.

إصابة عاملين في حريق مصنع بشبرا

وأوضح إيهاب مهدي، نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنه قرر تشكيل لجنة من الحي والإدارة الهندسية والشؤون القانونية بالحي لمعاينة الحريق وفحص تراخيصه وبيان سبب الحريق وتقدير الخسائر ومدي توافر إجراءات واشتراطات الحماية المدنية بالمصنع، مشيرا إلى أن الحريق شب اليوم في المصنع بمدينة السعادة التابعة للحي وتم الدفع بالحماية المدنية التي سيطرت عليه وتم تبريد المكان وتبين إصابة عاملين في الحريق تم نقلهما للمستشفى.

بلاغ بنشوب حريق بمصنع

فيما أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لمعاينة الحريق وبيان أسبابه والاستعلام عن وجود تراخيص بالمصنع من عدمه.

وكان اللواء غالب مصطفي، مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع لتجميع الأقمشة بشارع الشيخ كمال متفرع من شارع حسن عزوز بمدينة السعادة بشبرا الخيمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنعت امتداده للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وتقرر انتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه وحصر الخسائر وبيان توافر اشتراطات الأمن والسلامة.