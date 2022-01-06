مواصفات وأسعار «هيونداي بايون» بعد إطلاقها رسميا في مصر

نظم الوكيل المحلي لعلامة هيونداي تجربة قيادة لأجدد سياراتها في السوق المصرية «بايون» التي تطرح لأول مرة.

وجرى الإعلان عنها بشكل رسمي أمس، في صالة عرض الشركة بالسادس من أكتوبر، في ظل تجمع عدد من الصحفيين وفادي محسن نائب رئيس قطاع مبيعات هيونداي بالشركة، وكوثر أبو الفتوح مدير العلامة التجارية هيونداي بالشركة.

ويأتي إطلاق سيارة هيونداي بايون الجديدة في إطار استراتيجية الشركة لإثراء السوق المصرية والمستهلك المصري بكل ما هو جديد بهدف تعزيز قطاع السيارات.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وأسعار هيونداي بايون بكل فئاتها المختلفة، والانطباعات الأولى لتجربة القيادة.

مواصفات الأمان

- وسائد هوائية أمامية بداية من الفئة الأولى

- فرامل ABS - EBD

- برنامج الثبات الإلكتروني ESP في كل الفئات

- برنامج التوازن على المرتفعات HAC في كل الفئات

- نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS في كل الفئات

- حساسات خلفية بداية من الفئة الأولى

- وسائد هوائية جانبية وستائرية بداية من الفئة الثانية

- كاميرا خلفية بداية من الفئة الثانية

- مرآة داخلية ذاتية التعتيم بداية من الفئة الثالثة

- حساسات أمامية بداية من الفئة الثالثة

- شاحن لاسلكي في الفئة الرابعة

- جهاز تحذير من التصادم الأمامي في الفئة الرابعة

- جهاز تحذير النقطة العمياء (Blind-Spot Collision Warning في الفئة الرابعة

- جهاز تحذير الخروج من الحارة المرورية في الفئة الرابعة

- مثبت سرعة تفاعلي في الفئة الرابعة

تجربة القيادة

بالرغم من أن السيارة بمحرك 1.4 لتر 4 سلندر تنفس طبيعي بقوة 100 حصان وعزم 134 نيوتن متر فقط إلا أن السيارة نشيطة بشكل جيد وسريعة في الاستجابة بفضل وزنها الخفيف نسبياً.

والملاحظة المهمة في تجربة القيادة أن السيارة منخفضة على الأرض مقارنة بالسيارات الكروس أوفر ويرجع ذلك إلى أنها مبنية على قاعدة بناء الأخت الهاتشباك i20.

وهذا واضح عند قيادة السيارة على الطرق السريعة خاصة أنها تمنحك تحكم جيد على الطريق كأنها سيارة هاتشباك بالفعل.

ومن أهم ما يميز السيارة بالفعل أنها تجعلك تشعر بالأمان على الطرق لاحتوائها على عدد من تجهيزات الأمان مثل تحذير الخروج من الحارة المرورية وكشف النقطة العمياء.

الأسعار الرسمية بحسب الوكيل المحلي

- الفئة الأولى: 299 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 325 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 345 ألف جنيه

- الفئة الرابعة: 365 ألف جنيه