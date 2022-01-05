الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بصالة جيم في العجوزة

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية بشارع النيل الأبيض بمنطقة ميدان لبنان بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وذلك دون وقوع أي إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغ من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في العجوزة.

السيطرة على الحريق.. ولا إصابات في الحادث

على الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، قبل أن يمتد للأماكن المجاورة، وجرى السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية.

تم فرض كورودن أمني بمكان الواقعة، للسيطرة على الحريق قبل امتداده، وتمت عملية التبريد.