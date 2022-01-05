إحباط تهريب 9 عملات معدنية أثرية وشمعدان من عصر الخديوي إسماعيل

تمكنت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي من ضبط 9 عملات معدنية ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، وشمعدان من النحاس الأصفر من عصر الخديوي إسماعيل، وذلك قبل تهريبها إلى الخارج.

المضبوطات عثر عليها في أمتعة مسافرين

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المضبوطات كانت ضمن أمتعة راكبين مسافرين إلى الخارج، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه في أثرية المضبوطات وإبلاغ الوحدة الأثرية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الفحص والمعاينة وعليه جرى تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة.

العملات تعود إلى العصور البيزنطية والبطلمية

وأشار حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إلى أن المضبوطات تشمل 3 عملات ذهبية من العصر البيزنطي، وصورا على وجه العملة الأولى والثانية صورة نصفية للإمبراطور قسطنطين الثاني مرتديا تاج وممسكا بصليب ويحيط به كتابات بيزنطية، وتحمل على الظهر مدرج يعلوه صليب ويحيط به كتابات، أما العملة الثالثة فعليها صورة كاملة للإمبراطور هيراكليوس مع أبنائه، وتحمل على الظهر مدرج يعلوه صليب يحيط به كتابات بالبيزنطية.

أما العملات الستة الباقية فمصنوعة من المعدن وتعود إلى العصر البطلمي من بينها 3 عملات فئة «درخمه» و2 فئة «نصف درخمه» وعملة غير واضحة المعالم وجميعها عليها صورة نصفية للمعبود زيوس وعلى الظهر نسر قابضا على جناحيه جانبه قرن الخيرات وكتابات باللغة اليونانية القديمة.