إحباط تهريب قطع أثرية بجمارك مطار القاهرة

أحبط رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية بالقاهرة، برئاسة أحمد الشهاوى، محاولة تهريب مجموعة قطع أثرية بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973، الذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية وقانونى الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك، اشتبهت شيماء شعراوى، مأمور الحركة، فى مشمول البوليصة رقم 22915184562 بيان جمركى رقم 70918 لسنة 2021 ومشمولة طبقاً للمستندات المقدمة عبارة عن 9 طرود بوزن إجمالى 350 كيلو أنتيكات مصدرة إلى إحدى الدول العربية.

وتم تشكيل لجنة للمعاينة الفعلية فتبين وجود 4 شبابيك من النحاس ذات إطار حديدى مغلفة بالشرائط النحاسية مختلفة المقاسات بها زخارف نباتية، ومجموعة من الأوانى الزجاجية بها تلبيسة وغطاء ومقبض من المعدن وبرواز خشبى قديم عليه زخارف وتم الشك فى أثريتها.

وقررت هالة محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر الضبط رقم 5 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات، وعرضها على الجهات المختصة.