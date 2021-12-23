جمارك مطار القاهرة تضبط قطعًا أثرية قبل تهريبها إلى إحدى الدول العربية «صور»

أحبط رجال الإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوي، مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة، محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، الذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتباه في بوليصة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك، اشتبهت شيماء شعراوي مأمور الحركة في مشمول البوليصة رقم 22915184562 بيان جمركي رقم 70918 لسنة 2021 ومشمولة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 9 طرود بوزن إجمالي 350 كيلو أنتيكات مصدرة إلى إحدى الدول العربية.

تشكيل لجنة للمعاينة الفعلية للمضبوطات

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد القادر ولبيب شوقي ومحمد حامد ومحمود عبد الرحمن وأيمن صلاح للمعاينة الفعلية فتبين وجود عدد 4 شبابيك من النحاس ذات إطار حديدي مغلفة بالشرائط النحاسية مختلفة المقاسات بها زخارف نباتية ومجموعة من الأواني الزجاجية بها تلبيسة وغطاء ومقبض من المعدن وبرواز خشبي قديم عليه زخارف وتم الشك في أثريتها.

وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية أفادت بأن هذه الأصناف مخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية.

من جانبها، قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 5 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.