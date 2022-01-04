أمريكا تتجاوز مليون إصابة بكورونا فى يوم واحد مدفوعة بـ«أوميكرون»

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، قفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، لتصل إلى مليون إصابة جديدة، وشدد الرئيس الأميركي، «جو بايدن»، على حسابه عبر موقع «تويتر»، على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما في ذلك الجرعة المعززة، واصفا مسألة الحصول على اللقاح المضادة لكورونا بـ«الواجب الوطني»، بعد رفض عدد من الأمريكيين تلقي اللقاح بدعوى مؤامرات طبية مزعومة تشكك في فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

وبحسب وكالة أنباء «بلومبرج»، فإن متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا دفع الإصابات إلى رقم قياسي، حيث زاد بهامش كبير عن أعلى عدد تسجله أي دولة منذ بداية الوباء قبل نحو عامين، واقترب العدد الجديد من ضعف الرقم القياسي الذي سجلته البلاد أول أيام العام الجديد الذي بلغ 590 ألف حالة.

إجراءات احترازية لمواجهة تفشي كورونا في أمريكا

وفي السياق ذاته، وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على منح جرعة معززة من لقاح «فايزر - بيونتك»، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، واضطرت المدارس الأميركية إلى مد الإجازة واللجوء إلى التعلم عن بُعد، بهدف مواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا.

وفي ديسمبر الماضي، قررت الولايات المتحدة إعادة فتح الحدود أمام 8 دول من منطقة إفريقيا الجنوبية، وذلك لعدم جدوى الاستمرار في إغلاق الحدود، حيث أن المتحور الجديد انتشر في البلاد، ومنع المسافرين من الدول الإفريقية لن يكون له تأثير كبير، كما أن البلاد تتفادى العودة إلى الإغلاق الذي ينذر بتبعات اقتصادية وخيمة، وفقا لشبكة «سكاى نيوز العربية».