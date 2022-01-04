ألمانيا تخفف قيود أوميكرون على القادمين من 9 دول

أعلنت السلطات الألمانية، تخفيف القيود المفروضة على القادمين من 9 دول تشمل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وسبع دول أخرى في منطقة جنوب إفريقيا، والتي جرى فرضها سابقًا بعد ظهور متحور أوميكرون.

وأزالت السلطات الألمانية، الدول التسع اليوم الثلاثاء من قائمة ألمانيا للمتحورات المثيرة للقلق لفيروس كورونا.

وكانت ألمانيا فرضت قيودا على نقل شركات الطيران للمواطنين الألمان وغيرهم من المقيمين من البلدان المدرجة في تلك القائمة، يتعين على جميع الوافدين من هذه الدول عزل أنفسهم 14 يوما بغض النظر عن تلقيهم التطعيم وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ألمانيا تخفف قيود فرضتها بسبب أوميكرون

والخميس الماضى،أعلن المركز الوطني الألماني للسيطرة على الأمراض أنه يخطط لخفض حالة الخطر إزاء هذه الدول، قائلا حينها ان التعديلات قصيرة المدى ممكنة.

وأضافت السلطات الألمانية الدول التسع الآن إلى قائمة المناطق عالية الخطورة في ألمانيا، والتي تتضمن قيودا أقل صرامة.

واشترطت السلطات الألمانية على القادمين من هذه الدول، والذين لم يتعافوا مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا، أو لم يتم تحصينهم بشكل كامل،ضد كورونا عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام، ويمكن خفض هذه الفترة إلى خمسة أيام حال إظهار نتيجة اختبار سلبية للفيروس.

وتتزايد الإصابات بالمتحور أوميكرون في ألمانيا، لكن السلطات تقول إن الإحصاءات الرسمية تظهر حاليا صورة غير مكتملة للغاية بسبب الاختبارات والتقارير غير المنتظمة خلال فترة العطلة.

ألمانيا سجلت أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

وسجلت ألمانيا، 30561 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة أكثر من 9 آلاف حالة عن الأسبوع السابق، وفقًا لما أعلن معهد «روبرت كوخ» اليوم.

وبلغ معدل الإصابة المسجل رسميا 239.9 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف ساكن خلال الأسبوع الماضي، وقال وزير الصحة الألماني إنَّ المعدل الحقيقي ربما يكون أعلى بمرتين أو 3 أضعاف.