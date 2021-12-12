مرسيدس C200 الجديدة تشهد انخفاضا 20 ألف جنيه في أسعارها الرسمية

يشهد سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة اضطرابات كثيرة بسبب الأزمات التي يمر بها منذ انتشار جائحة كورونا، الذي تسبب في غلق العديد من المصانع الكبيرة، بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي تسببت في خفض إنتاج العديد من المصانع.

وعلى الرغم من زيادة الأسعار إلا أن هناك بعض الطرازات التي تشهد انخفاضا أيضاً في الأسعار وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار مرسيدس C200 والتي شهدت انخفاضًا بقيمة 20 ألف جنيه على سعرها في السوق، وتأتي الأسعار بحسب وكيلها في السوق المصري.

أسعار مرسيدس C200 في السوق

تتوافر السيارة في السوق المصري بفئة واحدة وسعرها مليون و115 ألف جنيه.

مواصفات مرسيدس C200

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي تربو، وينتج قوة قدرها 204 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 300 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 7.3 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4751 ملم الطول، 1820 ملم العرض، 2865 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 156 ملم.

كما جرى تجهيز السيارة بمصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة.

وتأتي السيارة مزودة بعدة وسائل أمان منها أنظمة الفرامل المتعددة ABS + EBD CBC، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب، حال مرور السيارات بالقرب، والتحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية.