السيطرة على حريق نشب في سيارة بحدائق الأهرام

سيطرت قوة من إدارة الحماية المدنية، على حريق نشب داخل سيارة ملاكي بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من قوات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى السيارات الملاكي بمنطقة حدائق الأهرام، وذلك دون وقوع أي إصابات، حيث جرى السيطرة على الحريق.

عودة الحركة المرورية بعد توقفها لساعات

على الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات لإطفاء الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران، وتحرر المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كما دفعت الحماية المدينة بعدد من السيارات لإزالة السيارة من الطريق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، بعد أن توقفت لعدد من الساعات بسبب الحادث.