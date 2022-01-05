«الرعاية الصحية»: 16 عملية مناظير عظام ناجحة بمستشفى الكرنك في يوم واحد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء 16 عملية مناظير عظام في يوم واحد داخل مستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

«مناظير العظام».. تقنية حديثة ساعدت على سرعة التشخيص الدقيق

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة العظام في مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر من إجراء 16 عملية مناظير عظام ناجحة خلال 24 ساعة فقط، لافتة إلى أن تقنية مناظير العظام من التقنيات الحديثة، والتي ساعدت في التشخيص الدقيق وكذلك علاج العديد من أمراض العظام مع تفادي الكثير من مخاطر العمليات الجراحية التقليدية.

وأضافت، أنه تنوعت حالات عمليات مناظير العظام ما بين (عمليات إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي ACL، عمليات تهذيب الغضروف الهلالي بالمنظار PHMM, PHLM، عملية إعادة تثبيت أوتار الكتف Shoulder rotator cuff repair، عملية منظار كتف لعلاج الكتف المتجمد Frozen Shoulder)، مشيرة إلى أن تم إجراء هذه العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة سددها المريض.

أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين يشاركون في الجراحات

وتابعت، أنه شارك في هذه العمليات نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في جراحات العظام بمستشفى الكرنك الدولي، تضم كلاً من أ.د. محمود عبد الوهاب، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب والمناظير، وأستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، وزميل جمعية تثبيت الكسور بسويسرا، وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة المناظير، د. محمود عمر، أخصائي جراحة العظام والمدير الطبي بالمستشفى، د. عمرو أحمد حسين، أخصائي ورئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى.

جاء ذلك إضافة إلى أخصائيي جراحات العظام " د. وسام الإسلام، د. أحمد أبو القاسم، د. أوليفر يسري، د. ديفيد فوزي، د. مجدي متواضع، د. محمود حمودة"، و د. محمد عبدالنبي، طبيب مقيم جراحة العظام بالمستشفى، واستشاريي وأخصائيي التخدير "د. محمد عبدالرحمن أبو كريشة، د. محمود عبد الحارث، د. أيمن حسن"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الجاهزية العالمية لمستشفى الكرنك الدولي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

ولفت إلى استحداث المستشفى العديد من الخدمات الطبية ولأول مرة داخل نطاق محافظة الأقصر ومنها جراحات "الوجه والفكين، المخ والأعصاب، القلب والصدر، الأورام"، علاوة على تطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمستشفى ومنها تطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS) والأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS)، وضمها لأمهر الكوادر الطبية في مختلف التخصصات والعمليات والجراحات الدقيقة والمتقدمة، وذلك مما يساهم في تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.