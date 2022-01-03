الأوراق المطلوبة للاستفادة من خدمات ببرنامج الرعاية الصحية.. مستند واحد فقط

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، الذي أطلقته الوزارة، إذ تقدم وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، التابعة لوزارة الصحة المصرية، 1.2 مليون خدمة طبية للفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بشكل مجاني، ابتداءً من الكشف الطبي حتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي.

وتستعرض «الوطن» الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والفئات المستفيدة، وفقا لما أعلنته «الصحة»، حيث يُعد البرنامج مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يسهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

المستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

وحددت الصحة عبر بوابتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، موضحة الفئات المستفيدة، فالبرنامج يقدم خدماته بالمجان، ابتداءً من الكشف الطبي حتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي، لمستحقي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، والمستفيدين من دعم «تكافل» وأسرهم، إضافة إلى مستحقي دعم «كرامة».

4500 وحدة ومركز طبي و350 مستشفى لتقديم الخدمات المجانية

وأضافت «الصحة»، عبر موقعها، أن المنتفعين من البرنامج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال 4 آلاف وخمسمائة وحدة ومركز طبي، وثلاثمائة وخمسون مستشفى عاما وتخصصيا ونوعيا، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة، فضلا عن استمرار تقديم الخدمات الصحية في دور الرعاية للشباب والمسنين ودور الرعاية، بطريقة لائقة، في إطار برامج التكامل الصحي الاجتماعي للفئات المستنفعة من وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا على استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع الوعي لدى الأسر الأولى بالرعاية بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم، وفقاً لما أعلنته الوزارة.