إصابة سائق في انقلاب «تريلا» محملة بخردة بـ«صحراوي وادي النطرون» (صور)

شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، انقلاب سيارة تريلا من أعلى كوبري 86 في اتجاه القاهرة، ما أدى إلى سقوط الحمولة على الطريق الحر، وغلق 4 حارات، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تريلا من أعلى كوبري 86، ما أدى إلى غلق 4 حارات بالطريق إثر انقلاب حمولة الخردة، وإصابة قائد السيارة، وحُرر المحضر اللازم.

رفع مخلفات الحادث وفتح الطريق

وعلى الفور وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بسرعة رفع الخردة من الطريق، وتم الدفع بلودرين، ورفع مخلفات الحادث وإعادة فتح الطريق، ونقل السائق إلى مستشفي وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين

كان طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، شهد أمس، حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى «تمناية»، ما أدي إلى إصابة 6 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.