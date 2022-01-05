أستاذ علم انتشار الأوبئة: نصف العام الحالي قد يشهد متحورا جديدا لكورونا

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ منتصف العام الجاري، قد يشهد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، مشددًا على تلقي اللقاحات وعدم الانتظار حتى يتم تعديلها.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، على شاشة القناة الأولى، أنّ بعض المصابين يعانون من مشكلات كبيرة في الرئة بعد الإصابة، وقد يفقد آخرون حاستي الشم والتذوق لمدة 6 أشهر بعد التعافي.

كورونا قد يتسبب في تجلطات القلب والأوعية الدموية

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنّ كورونا قد يتسبب في تجلطات بالقلب والأوعية الدموية بنحو 17% من الإصابات وهي نسبة كبيرة، وتتراجع تلك النسبة حال الحصول على اللقاح إلى واحد في المليون، لافتًا إلى أهمية الحصول على البروتوكول العلاجي بعد زيارة الطبيب المختص، لأنّ الإصابات تختلف من شخص لآخر.

متحور فلورونا مازال في مرحلة الدراسة أما متحور «مو» لم ينتشر خارج دولة المنشأ

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أنّ المتحورات لكي يتم تصنيفها على أنها «مثيرة للقلق»، تحتاج إلى الخضوع لبعض التجارب لكن متحور «فلورونا»، مازال في مرحلة الدراسة، أما متحور «مو»، فقد كان مثيرًا للاهتمام، لكنه لم ينتشر خارج دولة المنشأ، وهو ما قد يتكرر مع متحور فلورونا وقد لا يخرج من فرنسا.

ونجحت مصر في التحدي الصعب الذي خلقه فيروس كورونا أمام العالم أجمع عبر تقليل عدد الإصابات والوفيات بأي شكل وهو ما تمّ بالفعل مع توفير عدة لقاحات ثبتت فعاليتها في مواجهة الجائحة.