العليا للفيروسات: الجرعة الثالثة محفزة للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا

ناشدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك الحاصلين على لقاح كورونا بضرورة سرعة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، مؤكدة أنّ الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أنّ الجرعة الثالثة التنشيطية، محفزة للجهاز المناعي والأجسام المضادة في جسم الإنسان لمواجهة فيروس كورونا.

العليا للفيروسات: الحصول على الجرعة الثالثة للقاح كورونا آمن ولا خطورة منه

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ وزارة الصحة بدأت منذ فترة منح الذين حصلوا على لقاح كورونا الجرعة الثالثة التنشيطية ضد الفيروس، لافتة إلى أنّ مصر من الدول المتميزة بوفرة جميع أنواع اللقاحات ضد فيروس كورونا، منوهة إلى أنّ جميع اللقاحات الموجودة آمنة ولا توجد منها أي مشاكل .

وكشفت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن وجود عدد من النظريات العلمية تشير إلى أن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» سيكون بداية النهاية لوباء كورونا، ولكنه سيبقى كفيروس يتم التعامل معه كما يتم التعامل مع الأنفلونزاً، مؤكدة أنّ الحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية لفيروس كورونا آمن ولا توجد منه خطورة .

العليا للفيروسات: ثبت علمياً أنّ متحور دلتا أشد خطورة من أوميكرون

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، أنه ثبت علميًا أنّ متحور دلتا أشّد خطورة من متحور أوميكرون بالنسبة للإصابات وشدتها ونسب الإشغالات في الرعايات المركزة، لافتة إلى أنّ أوميكرون سريع الانتشار وبالتالي فإن سرعة انتشاره ستؤدي إلى حدوث مناعة القطيع ومن ثم تكوين أجسام مضادة ومقاومة المرض ومواجهته، لافتة إلى أنّ منظمة الصحة المصرية لم تعلن رسميًا عن المتحور الجديد الخاص بمتحور مارسليا.