الصحة تكشف عدد الأطفال الحاصلين على لقاح كورونا والأعراض الجانبية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عدد الأطفال الحاصلين على لقاح كورونا فى مصر، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد الاطفال الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 732 ألف طالب، وعن الحاصلين على الجرعة الثانية وصل عددهم إلى أكثر من 267 ألف طالب.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الحالة الصحية للطلاب، وقال إن جميع الطلاب الذين تلقوا اللقاح بحالة جيدة ولا يعاني أيٍ منهم من أعراض جانبية خطيرة أو غريبة بعد الحصول على اللقاح، وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، قال إنها تتضمن ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتا الى أنّ الأعراض الجانبية لا تستدعي الذهاب إلى طبيب ولكنها تحتاج إلى راحة يومين لا أكثر.

الصحة: لقاحات كورونا آمنة وفعالة وتطعيم 55 مليون مواطن

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ لقاحات كورونا آمنة وفعّالة وعلى المواطنين سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس وتطعيم 50% من المواطنين بمنتصف العام الجاري، مؤكدا أنّ عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا وصل إلى أكثر من 55 مليون جرعة.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، مؤكدة أنّ الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا.