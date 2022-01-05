كورونا يحاصر صالونات الحلاقة الرجالية في السعودية بإجراءات مشددة

إجراءات جديدة واشتراطات مشددة، أعلنتها الحكومة السعودية، بشأن نشاط الحلاقة في أرجاء المملكة، في إطار تحديث خططها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع القفزات المتسارعة في أعداد الإصابات داخل البلاد خلال الأيام الماضية.

إجراءات مشددة على صالونات الحلاقة بالسعودية

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أعلنت خلاله بعض الاشتراطات الإلزامية لصالونات الحلاقة الرجالية، كإجراء وقائي في زمن التفشي لفيروس كورونا، الذي يشهده العالم منذ عام 2019.

تعرف على أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية.#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/YOEKTaw4kI — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) January 4, 2022

وقررت الوزارة، بشكل قاطع، منع استخدام المناشف والمراييل القماشية داخل صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال، والاستعانة بالمناشف الورقية، ذات الجودة العالية بدلا منها، كما منعت ‏استخدام الشبة للتطهير، واستبدال المسحة الطبية مكانها، مع توفير الأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس.

وشددت الوزارة، على ضرورة استخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة، لسهولة تنظيفها وتعقيمها، وألزمت محال الحلاقة باستخراج شهادة صحية للعاملين، تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.

المنحنى الوبائى لفيروس كورونا بالمملكة

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة، معلنة ارتفاع أعداد الإصابات بنحو 70%، والحالات الحرجة بنحو 50% خلال يوم واحد.

وصرح محمد العبد العالى، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة السعودية، فى وقت سابق، بأن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، يشهد تسارعا عاليا في الارتفاع، مضيفا أن الموجات السابقة مرت بعدة مراحل، لكن الموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع.

وأوضح متحدث الصحة: «المنحنى الوبائي في المملكة، يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعا عاليا في الارتفاع في غضون 4 أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع الأيام المقبلة»، وهوما حدث بالفعل.

وأشار العبد العالي، إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية ودخول العناية الحرجة «معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات».

عودة نشاط الحلاقة

يذكر أن المملكة السعودية، قد أعادت نشاط الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية، للعمل فى يونيو عام 2020، بعد رفع منع التجول بشكل كامل في مختلف مناطق المملكة، وعودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى العمل، بعد أن تم إغلاقها فى مارس من نفس العام، كإجراء احترازى -آنذاك-، عقب ظهور فيروس كورونا.