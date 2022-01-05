«كورونا» يجتاح دول الخليج.. آلاف الإصابات وإعادة فرض إجرءات الوقاية

زاد الانتشار السريع لفيروس كورونا داخل دول الخليج بشكل غير غير متوقع، خاصة بعد ظهور متحور«أوميكرون »، الذي دفع معظم الدول لاتخاذ إجراءات احترازية صارمة جديدة لمواجهة الفيروس.

ففس المملكة العربية السعودية، قفز العدد اليومي للإصابات إلى ألفين و585 حالة إصابة مؤكدة، وتعافي 375 حالة، فى حين بلغ عدد الحالات الحرجة 96 حالة، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 562 ألف و437 حالة إصابة، وإجمالي عدد الوفيات 8 آلاف و883 حالة وفاة، وفقا لوكالة أنباء «واس»، السعودية.

قفزة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية بإعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع المفتوحة والمغلقة بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع مؤشر المنحنى الوبائي في المملكة، إلغاء تكرار العمرة وإمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وأنّ المدة المسموحة لتكرار العمرة هي 10 أيام فقط.

حرصك على اتباع آداب العطاس في الأماكن العامة، يساعد في الحد من انتشار العدوى.#نتعاون_مانتهاون pic.twitter.com/ydViN41Xcl — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 4, 2022

إلزام المواطنين بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الإمارات

كما شهدت الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز للسياحة والتجارة في المنطقة، إصابات يومية تجاوزت ألفين و581 حالة، ليصل إجمالي العدد إلى 772 ألف حالة، وحالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى ألفين و170 حالة وفاة.

ودعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات جميع الجهات الاتحادية إلى التأكد من أنّ جميع الموظفين العاملين لديها تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.

إصابات كورونا فى قطر

وسجلت قطر، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تخطت حاجز ألف و600 حالة للمرة الأولى منذ يونيو 2020، ليصل إجمالي الإصابات إلى 255 ألف و231 حالة، بالتزامن مع دخول البلاد موجة ثالثة من الفيروس.

وأكدت رئيسة قسم التطعيمات بوزارة الصحة العامة القطرية، «سهى البيات»، أنّ ارتفاع الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين كان مرتبطًا بالمتحور «أوميكرون»، وأنّ الإصابات الأحدث كانت بين أفراد لم يحصلوا على التطعيم، حيث أعادت قطر فرض ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة مع نهاية ديسمبر الماضي، وقررت تعليق حضور جميع الطلبة في المدارس، والاعتماد على نظام التعلم عن بعد لمدة أسبوع اعتبارا من أول يناير الجاري، وذلك في إطار مساعي الحد من تفشي الفيروس.

إصابات كورونا فى الكويت

وفى الكويت، سجلت المنشآت الصحية ألف و492 حالة إصابة جديدة، وهي الأولى من نوعها منذ يوليو 2021، وألغت السلطات إقامة الفعاليات العامة في الأماكن المغلقة حتى 28 فبراير المقبل.

فيروس كورونا في البحرين

وفى السياق ذاته، سجلت وزارة الصحة البحرينية، ألف و224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 285 ألف إصابة، فيما تعافى 245 شخصا ليصل إجمالي المتعافين إلى 278 ألف و144 حالة.